У Львові 8-9 червня обмежать рух транспорту

9 червня у Львові відбудеться масштабна бігова подія міста – 4th Molokiya Lviv Half Marathon. У зв’язку з цим рух автотранспорту на маршрутах бігового заходу буде обмежено напередодні та у день заходу. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У суботу, 8 червня, розпочнуться підготовчі роботи. Відтак, Проспект Свободи 16-28 буде перекрито з 6 години ранку 8 червня і до 10 години вечора 9 червня.

У неділю, 9 червня у день проведення масового забігу у місті буде обмежено рух на таких вулицях:

Проспект Свободи – 7:00 – 14:30;

вул. Дорошенка – 7:00 – 14:00;

пл. Шашкевича – 7: 00 – 13:30;

вул. Бандери – 7:00 – 13:30;

вул. Коперника – 7:00 – 13:30;

пл. Міцкевича – 7:00 – 14:30;

Галицька площа – 7:00 – 14:00;

Соборна площа – 7:00 -14:00;

вул. Пекарська – 07:00 – 12:00;

вул.Мельникова – 07:00 – 09:00;

вул. К. Левицького – 07:00 – 11:00;

вул. А.Вахнянина – 07:00 – 09:00;

вул. Погулянка – 07:00 – 09:00;

вул. Конопницької – 07:00 – 09:00;

вул. Петрушкевича – 07:00 – 09:15;

вул. Шота Руставелі – 07:00 – 09:15;

вул. І.Франка – 07:00 – 11:00;

вул. Д. Вітовського – 07:00 – 09:15;

вул. Академіка Сахарова – 07:00 – 12:30;

вул. І. Горбачевського – 07:00 – 12:45;

вул. Генерала Чупринки – 07:00 – 12:45;

вул. Мельника – 07:00 – 12:45;

вул. Житомирська – 07:00 – 13:00;

вул. Антоновича – 07:00 – 13:00;

вул. Шептицьких – 07:00 – 13:30;

вул. Митрополита Андрея – 07:00-13:30;

пл. Святого Юра – 07:00 – 13:30;

вул. Листопадового Чину – 07:00 – 13:30;

вул. Академіка Гнатюка – 07:00 – 13:30;

пл. Різні – 07:00 – 11:30;

проспект В. Чорновола – 07:00 – 11:30;

пл. 700-річчя Львова – 07:00 – 11:30;

вул. Замарстинівська – 07:00 – 11:30;

вул. Б. Хмельницького – 07:00 – 11:30;

вул. І. Гонти – 07:00 – 11:30;

вул. Підвальна -07:00-11:30;

вул. В. Винниченка – 07:00 – 11:30;

вул. Лисенка – 07:30 – 11:45;

вул. М. Заньковецької – 07:30 – 11:45;

вул. Личаківська – 07:30 – 11:45;

вул. Чернігівська – 07:30 – 11:45;

вул. Тершаковців – 07:00 – 12:00;

вул. Князя Романа – 07:00 – 12:00;

вул. Коновальця – 07:00 – 13:00;

На вище зазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного.

Організатори забігу вибачаються за незручності, пов’язані з обмеженням транспортного руху і запрошують 9 червня мешканців та гостей Львову до «Стартового містечка» біля Оперного театру, щоб підтримати учасників з різних куточків України та світу. Долучитися до великого бігового свята може кожен охочий.