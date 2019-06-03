ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 450 малят змагалися у велоперегонах

Анастасія Мельник

|

У суботу, 1 червня, у Львові відбулись дитячі велоперегони «Дивогонка». Цьогоріч участь у них взяли 450 дітей віком від 2 до 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

 

За словами організаторів, велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді, популяризації здорового способу життя і дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

«Дивогонка для мене – це, насамперед, сімейне свято. Найкраще, що можуть подарувати батьки своїм дітям, – це спільне і активне проведення часу», – зазначила комендант велозабігу Тетяна Пляцок.

Велоперегони проводились у Стрийському парку, де діти також мали можливість пограти з аніматорами. Відвідати майстер-класи, на яких виготовляли мечі і шапочки для принцес. А також мали спеціальні заняття, проведені англійською мовою.

До слова, акція є благодійною і всі виручені кошти організатори передають благодійному фонду «Із янголом на плечі», який опікується дітьми з онкогематологічними захворюваннями.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...