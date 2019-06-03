У Львові 450 малят змагалися у велоперегонах

У суботу, 1 червня, у Львові відбулись дитячі велоперегони «Дивогонка». Цьогоріч участь у них взяли 450 дітей віком від 2 до 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

За словами організаторів, велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді, популяризації здорового способу життя і дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

«Дивогонка для мене – це, насамперед, сімейне свято. Найкраще, що можуть подарувати батьки своїм дітям, – це спільне і активне проведення часу», – зазначила комендант велозабігу Тетяна Пляцок.

Велоперегони проводились у Стрийському парку, де діти також мали можливість пограти з аніматорами. Відвідати майстер-класи, на яких виготовляли мечі і шапочки для принцес. А також мали спеціальні заняття, проведені англійською мовою.

До слова, акція є благодійною і всі виручені кошти організатори передають благодійному фонду «Із янголом на плечі», який опікується дітьми з онкогематологічними захворюваннями.