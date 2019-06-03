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У Львові 25-річний молодик під час пиятики вбив чоловіка, а потім його тіло викинув в каналізаційний люк

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські затримали 25-річного молодика, котрий вбив товариша по чарці, а згодом його тіло кинув в каналізаційний люк. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Галицький відділ поліції 2 червня близько третьої ночі надійшло повідомлення про те, що на вулиці Степана Бандери у Львові чоловік відкрив каналізаційний люк і кинув туди, ймовірно, тіло людини. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

«Поліцейські попередньо встановили, що 1 червня близько другої ночі у квартирі, яку орендує 25-річний уродженець Вінницької області, під час розпивання спиртних напоїв виникла сварка між ним та його гостем, 31-річним львів’янином. Конфлікт переріс в бійку, в ході якої «господар» заподіяв гостеві тілесні ушкодження, від яких він помер. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник переховував тіло у квартирі, а наступної ночі кинув його в каналізаційний люк», – йдеться у повідомленні.

За висновком судмедекперта смерть потерпілого настала внаслідок травм голови.

Зараз вирішується питання про повідомлення уродженцю Віниччини підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

 

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