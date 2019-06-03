Сьогодні, 3 червня, телеканал «Прямий» придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Відтепер дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, у будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Про це йдеться на сайті телеканалу.

У повідомленні сказано, що трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.

Як відомо, ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський прибув на Львівщину на зустріч з родинами загиблих гірняків. Він звернув увагу на те, що родинам загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.

Зокрема глава держави звернувся до журналістки «Прямого» Ольги Зеліско зі словами (мовою оригіналу): «…тому, що ви канал «Прямой» ви можете допомогти? Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте «Прямой» канал, ми з вами пообіцяємо і разом з вами… Я куплю квартиру, що ви мєнє тут інтерв’ю вєдьотє?»

Журналістка «Прямого» Ольга Зеліско поділилася враженням після зустрічі з новоселами: «Дуже тішусь, що пані і троє дітей матимуть своє житло після трагічної смерті батька на шахті «Лісова». Цей псевдоконфлікт з президентом, який роздули боти на фейкових сайтах, показав, хто є хто. Президент обіцяв, а «Прямий» канал зробив», – розповіла Ольга Зеліско.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня на шахті “Лісова” ДП “Львіввугілля” у селі Сілець Сокальського району Львівської області загинуло двоє працівників 22 річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик.