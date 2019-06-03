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Суд відправив за ґрати розбійника, який вдерся у оселю львів’янина

Вероніка Рой

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У Львові засудили до 8 років ув’язнення 26-річного розбійника, який вдерся у оселю місцевого мешканця та напав на нього. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що у травні минулого року зловмисник проник у житло львів’янина та напав на нього. Лиходій вимагав гроші. Після відмови надати необхідну інформацію, розбійник завдав господарю оселі кілька ударів ножем у живіт та грудну клітку. Після цього, потерпілий схопив праску та вдарив нападника. Той утік. Проте незадовго був затриманий правоохоронцями.

Як з’ясувалось, правопорушник – колишній орендар цієї квартири.

Так, вироком Личаківського районного суду м. Львова фігуранта визнано винним та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Крім цього, конфісковано його майно.

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