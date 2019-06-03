На Стрийській виявили два артснаряди

У Львові на вулиці Стрийській виявили два застарілі артснаряди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 3 червня об 11.10 год. на вул. Стрийській, 195 (Сихівський район), під час проведення земляних робіт, виявлено два застарілі 76 мм артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.