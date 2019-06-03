На Львівщині мотоцикліст злетів із дороги. Госпіталізовано двоє осіб

У Сокальському районі Львівщини перекинувся мопед – водій та пасажир госпіталізовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталась 2 червня близько третьої години ночі у Сокальському районі. За попередніми даними, 22-річний мешканець району, керуючи мопедом, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Разом із ним зазнав травм 19-річний пасажир.

Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Наразі встановлюються обставини події, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: Одеса медіа