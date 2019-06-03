Львів’янин намагався перетнути кордон із понад 12 кг «сонячного каміння» в паливному баку

Сьогодні, 3 червня, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» митники виявили понад 12 кілограмів бурштину, яке було сховане у паливному баку автомобіля «Volkswagen-LT 31». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

Митники зазначають, що для перетину кордону громадянин України,19-річний мешканець Львівщини, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження. Однак на підставі аналізу та оцінки ризиків митники скерували автомобіль в місце поглибленого огляду, де і виявили прихований товар.

У діях громадянина України вбачають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол. Товар та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.