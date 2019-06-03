ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янин намагався перетнути кордон із понад 12 кг «сонячного каміння» в паливному баку

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 3 червня, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» митники виявили понад 12 кілограмів бурштину, яке було сховане у паливному баку автомобіля  «Volkswagen-LT 31». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

 

Митники зазначають, що для перетину кордону  громадянин України,19-річний мешканець Львівщини, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив про відсутність у нього будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження. Однак на підставі аналізу та оцінки ризиків митники скерували автомобіль в місце поглибленого огляду, де і виявили прихований товар.

У діях громадянина України вбачають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол. Товар та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...