Львів’ян просять не розводити багаття у міських парках

Львів’янам нагадують, що у межах міських парків заборонено розпалювати багаття. Відпочинок біля вогню дозволений лише у спеціально відведених зонах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляється, спеціальні відпочинкові зони є у міському парку «Знесіння».

«На території регіонального ландшафтного парку «Знесіння» заборонено розпалювати вогнище. Проте ми йдемо на зустріч мешканцям та дозоляємо відпочивати біля водойми. Там є спеціально відведені місця, де можна розвести вогонь. Біля водойми є 5 альтанок, які впродовж місяця замінять на нові», — розповіла директорка парку «Знесіння» Уляна Тарас.

Також вона нагадала, що розпалювання багаття біля пішохідних зон є не лише забороненим, а й шкодить довкіллю та забруднює територію парку.