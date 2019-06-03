Із червня потяг «Львів-Чернівці» їздитиме з Головного львівського вокзалу

Із червня поїзд №701/702 «Львів-Чернівці» їздитиме з Головного львівського вокзалу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Залізничники повідомляють, що із червня до 10 серпня регіональний поїзд №701/702 сполученням Львів – Чернівці – Львів прибуває та вирушає із Головного львівського вокзалу.

Крім того, на цей період змінено розклад руху приміського поїзда №6066 сполученням Львів – Ходорів, який вирушає зі Львова о 17:40, Городоцька 17:45-17:48, Коновальця 17:51-17:53, Персенківка 17:59-18:01, Зубрівська 18:06-18:07, Сихів 18:12-18:22, Давидів 18:30-18:31, пл. 22 км 18:36-18:37, Старе Село 18:42-18:44, пл. 28 км 18:47-18:48, Підмонастир 18:52-18:53, пл. 33 км 18:56-18:57, Глібовичі 19:01-19:05, пл.40 км 19:10-19:11, Вибранівка 19:17-19:18, Борусів 19:25-19:26, Бориничі 19:33-19:34, Чорний Острів 19:40-19:41, Городище-1 19:47-19:48, прибуття у Ходорів 19:54.

Також 3, 5, та 7 червня приміський поїзд №6421/6422 Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськкурсуватиме лише до ст. Долина та зворотно.

У вказаний період не курсуватимуть також поїзди №6423/6424 Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ та №6425 Івано-Франківськ – Стрий.

4, 6, 8 червня не курсуватиме поїзд №6426 Стрий – Івано-Франківськ.

Упродовж 5-8 червня не курсуватиме поїзд №6083/6084 Стрий – Ходорів – Стрий.

6 червня не курсуватиме поїзд №967/968 сполученням Ковель – Сарни – Ковель.

7 червня поїзд №6324 Сарни – Олевськ курсуватиме без зупинки на ст. Клесів.

Як повідомляв Львівський портал, у зв`язку з ремонтом колій на перегонах Миколаїв–Щирець, Володимир Волинський–Іваничі, Сарни–Немовичі, Старий Самбір–Стрілки та Боржава–Виноградів зазнає змін розклад руху приміських поїздів, які курсують у цих напрямках.