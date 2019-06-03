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«Бейбі бокс» з початку року отримали понад сто тисяч дітей

Анастасія Мельник

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З початку року державну допомогу за програмою «пакунок малюка» отримали майже 104 тисячі родин. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит УНН.

 

«З початку реалізації проекту отримали «пакунок малюка» 199 774 дитини, що становить 96% від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 року (208 065 дітей). У тому числі 103 947 дітей забезпечено «пакунком малюка» у поточному році (народжено 106 016 дітей)», – зазначили у прес-службі.

Фото: Страна/Анастасия Товт

Також в прес-службі додали, що за інформацією ЮНОПС, станом на 24 травня регіонам відвантажено 68 362 «пакунки малюка», що покриває 100% потреби березня-квітня та 73% потреби травня.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 травня за час існування програми  на Львівщині при народжені немовляти родинам видали 13 402 «бейбі бокса»

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