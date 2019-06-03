«Бейбі бокс» з початку року отримали понад сто тисяч дітей

З початку року державну допомогу за програмою «пакунок малюка» отримали майже 104 тисячі родин. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит УНН.

«З початку реалізації проекту отримали «пакунок малюка» 199 774 дитини, що становить 96% від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 року (208 065 дітей). У тому числі 103 947 дітей забезпечено «пакунком малюка» у поточному році (народжено 106 016 дітей)», – зазначили у прес-службі.

Також в прес-службі додали, що за інформацією ЮНОПС, станом на 24 травня регіонам відвантажено 68 362 «пакунки малюка», що покриває 100% потреби березня-квітня та 73% потреби травня.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 1 травня за час існування програми на Львівщині при народжені немовляти родинам видали 13 402 «бейбі бокса»