У річці на Сокальщині втопився 15-річний хлопець

У селі Острів Сокальського району в річці втопився 15-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформація про те, що хлопець під час купання пірнув у воду та не винирнув надійшла рятувальникам 1 червня о 21:38 год.

Працівниками ДСНС України у Львівській області, ГУ НП у Львівській області та рятувальниками Червоноградського підрозділу рятувально-водолазної служби області проводяться заходи по пошуку втопленика.

Обставини події встановлюються.