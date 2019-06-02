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У річці на Сокальщині втопився 15-річний хлопець

Соломія Головіна

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У селі Острів Сокальського району в річці втопився 15-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Інформація про те, що хлопець під час купання пірнув у воду та не винирнув надійшла рятувальникам 1 червня о 21:38 год.

Працівниками ДСНС України у Львівській області, ГУ НП у Львівській області та рятувальниками Червоноградського підрозділу рятувально-водолазної служби області проводяться заходи по пошуку втопленика.

Обставини події встановлюються.

 

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