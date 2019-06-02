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У РФ оголосили тендер для оцінки «збитків» Криму від України

Соломія Головіна

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На російському сайті держзакупівель розміщений тендер на виконання так званого дослідження для «оцінки збитку», завданого Криму з 1991 по 2014 рік, коли анексований нині півострів перебував під контролем України. Початкова вартість дослідження – 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів). Про це повідомляє «Крим. Реалії».

 

Замовником даного дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і складі Росії.

Вказується, що заявки приймаються до 27 червня. Виконавця повинні вибрати 11 липня за підсумками конкурсу.

15 березня на спільному засіданні Ради Держдуми з російським парламентом Криму та урядом Севастополя голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Росія повинна вимагати від України компенсацію за 25 років, упродовж яких Крим перебував у її складі.

20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті російського парламенту, що оцінить «збиток від дій України економіці Кримського півострова». У Держдумі Росії заявили, що «збиток», понесений Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, «значно перевищує» суму 1,5 трлн рублів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав «черговою кризою жанру».

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