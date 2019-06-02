На «Арені Львів» тривають видовищні змагання з дріфтингу

На стадіоні «Арена Львів» триває перший етап Професійної Української Дріфт-серії BELSHINA DRIFT PRO COMPETITION OF UKRAINE. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

FDD відновлює Нову Національну серію змагань з дріфтингу. Видовищні перегони вкотре взяли старт у легендарному Львові. За підтримки мерії 1 та 2 червня на «Арені Львів» Вінницька федерація дрегрейсингу та дріфту проводить перший етап Професійної Української Дріфт-серії BELSHINA DRIFT PRO COMPETITION OF UKRAINE. Львів гостинно приймає пілотів не тільки з України, а й з європейських країн. На львів’ян і гостей міста чекають дебюти багатьох нових дріфтових проектів.

Фото: ЛМР