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Мешканець Львівщини випав з кошика повітряної кулі і загинув

Соломія Головіна

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На Жидачівщині з кошика повітряної кулі впав чоловік: від отриманих травм він загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21.00 біля села Репехів з кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.

Правоохоронці встановили особу аеронавта – 47-річного жителя одного із сіл Пустомитівського району. Тіло скероване на судово-медичну експертизу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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