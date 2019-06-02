Leopolis Grand Prix. Львів на три дні перетворився на автомобільну ретро-столицю

Сьогодні, 2 червня, у Львові у рамках VIII Міжнародного фестивалю старожитніх автомобілів Leopolis Grand Prix 2019 стартував заїзд трасою «Львівський трикутник». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, Львів на три дні перетворився на автомобільну ретро-столицю. Сотні учасників та автомобільних клубів із десятки країн світу представили свої раритети у парку культури та відпочинку імені Б. Хмельницького.

Подія не лише відбувається дев’ятий рік поспіль, а й є другим Етапом Кубку України для історичних транспортних засобів. Цьогоріч впроваджено новий формат – зону сучасних авто. На стадіоні «Юність» автодилери показують новинки у світі автомобілів. Також у парку гості можуть ознайомитись зі справжньою історією автопрому.

Також створені вулиці народів світу, і на кожній з них розміщені автомобілі від виробників цих країн. Також в програмі – смачна кухня, музика від львівських музичних гуртів, різноманітні активності для дітей.

Цьогорічний фестиваль зібрав понад 200 ретро-автомобілів із 18 країн світу. На фестивалі діє не лише виставка автівок, але й перегони трасою «Львівський трикутник» за маршрутом: вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану – вул. Д. Вітовського.

На фестивалі очікують понад 50 автоклубів України та Європи, зокрема: з Польщі, Литви, Естонії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Білорусі, Італії та вперше – з Нідерландів.

«Сьогодні відбувається 9-й фестиваль. Думаю, що 10-й фестиваль має пройти ще бомбезніше, ще крутіше. Тому запрошую всіх – до зустрічі в наступному році. Я думаю, ми до наступного року зберемо ще більше ще гарніших і ще крутіших машин», – запросив співорганізатор змагань Володимир Кулинич.

Програма

10.00 — відкриття виставки автомобілів

10.00 — прес-конференція та інструктаж учасників

10.30 — офіційний старт та пробний заїзд трасою «Львівський трикутник»

11.00 — 16.00 — перегони трасою «Львівський трикутник»

11.00 — 20.00 — музична програма

18.00 — 18.30 — нагородження переможців

18.30 — 19.00 — парад учасників містом

20.00 — закриття парку.

Під час проведення заходу рух автобусів організовано за такими схемами:

Автобуси маршрутів № 3-А, № 18, № 44 здійснюватимуть об’їзд на вул. Ш. Руставелі — вул. Волоській — вул. І. Франка — вул. І. Чмоли.

Автобуси маршрутів № 24, № 43 об’їжджатимуть вул. Д. Вітовського по вул. Ш. Руставелі — вул. І. Франка — вул. Кн. Романа — пр. Свободи — вул. Дорошенка.

Автобуси маршруту № 45 курсуватимуть від пл. Соборної по вул. Дорошенка — вул. Вербицького — вул. Сахарова.

Трамваї маршруту № 8 курсуватимуть за маршрутом «вул. Вернадського — Академія мистецтв».

Трамваї маршрутів № 3, № 4, № 9 курсувати не будуть.

Тролейбуси маршрутів № 11 та № 24 курсувати не будуть.

Фото: ЛМР