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Доба на Донбасі: двох окупантів знищено, ще двох поранено

Соломія Головіна

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Минулої доби, 1 червня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут обстріли позицій Об’єднаних сил зафіксовано:
двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти; біля населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм; чотири рази поблизу села Павлопіль – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Піщевик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу міста Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне – зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 1 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.

 

 

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