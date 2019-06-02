Через буревій обвалився дах сцени на Kozak Fest: одна людина загинула, двоє постраждало

В результаті сильного пориву вітру, грози і шквального дощу обвалився дах сцени етно-рок-фестивалю України Kozak FEST: одна людина загинула, двоє постраждали. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Як поінформували у прес-службі відомства, в результаті сильного пориву вітру, грози і шквального дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest ( с. Жовтоолександрівка) була знесено дах, частково пошкоджена сцена. Внаслідок цього загинула одна людина 1971 р.н., двоє людей постраждали (жінка 1967 р.н. отримала перелом ноги і госпіталізована; у чоловіка 1978 р.н. перелом ступні).

«Рятувальники витягли 53 легкових автомобіля і врятували 135 осіб», – повідомили рятувальники.

Як повідомлялося, етно-рок-фестиваль Kozak Fest скасував всі заходи, які були заплановані на неділю, 2 червня, через ураган, який стався напередодні в Дніпропетровській області.