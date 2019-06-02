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24-річний червоноградець на «Форді» насмерть збив пішохода

Соломія Головіна

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У селищі міського типу Гірник автомобіль «Форд Фокус» вчинив наїзд на пішохода, внаслідок отриманих травм останній помер у лікарні.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про ДТП надійшла в Червоноградський відділ поліції 1 червня. Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний житель міста Червоноград, рухаючись автомобілем «Форд Фокус», о 22.11 здійснив наїзд на 56-річного пішохода, мешканця одного із сіл району. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер у Червоноградській міській лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Встановлюються обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

 

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