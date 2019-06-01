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У Стрию словесна перепалка між чоловіками завершилась бійкою і травматологією

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У Стрию поліцейські затримали зловмисника, причетного до розбійного нападу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Стрийський відділ поліції 31 травня близько 16.00 звернувся 39-річний житель одного із сіл району. За словами чоловіка, зловмисник побив його та відібрав мобільний телефон. Медики діагностували у потерпілого, зокрема, закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом щелепи. Він госпіталізований в травматологію.

Як встановили поліцейські, о 15.30 на вулиці Коссака в магазині між чоловіком та 39-річним стриянином виник словесний конфлікт, який згодом на вулиці переріс у бійку.

Зловмисник затриманий в порядку 208 КПК України. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування продовжується, встановлюється причетність зловмисника до скоєння інших правопорушень.

 

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