У неділю на деяких вулицях Львова обмежать рух громадського транспорту

У зв’язку з проведенням Міжнародного фестивалю старожитніх автомобілів «Леополіс Гран Прі» 2 червня деякими вулицями міста буде обмежено рух громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, у неділю з 09.00 год. по 17.30 год. рух громадського транспорту буде обмежений, оскільки відбуватимуться перегони старожитніх автомобілів за маршрутом «вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану – вул. Д. Вітовського».

Під час проведення заходу рух автобусів буде організовано за такими схемами:

Автобуси маршрутів № 3-А, № 18, № 44 здійснюватимуть об’їзд на вул. Ш. Руставелі — вул. Волоській — вул. І. Франка — вул. І. Чмоли.

Автобуси маршрутів № 24, № 43 об’їжджатимуть вул. Д. Вітовського по вул. Ш. Руставелі — вул. І. Франка — вул. Кн. Романа — пр. Свободи — вул. Дорошенка.

Автобуси маршруту № 45 курсуватимуть від пл. Соборної по вул. Дорошенка — вул. Вербицького — вул. Сахарова.

Трамваї маршруту № 8 курсуватимуть за маршрутом «вул. Вернадського — Академія мистецтв».

Трамваї маршрутів № 3, № 4, № 9 курсувати не будуть.

Тролейбуси маршрутів № 11 та № 24 курсувати не будуть.