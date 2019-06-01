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Стартував фестиваль Lviv Yoga Day: безкоштовні заняття з йоги у парку і мантра-вечірки

Соломія Головіна

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У Львові сьогодні, 1 червня, розпочинається щорічний фестиваль життя в стилі йоги Lviv Yoga Day, який триватиме до 22 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Мета фестивалю – познайомити охочих із простими та дієвими вправами хатха-йоги й медитації та надихнути щодня піклуватись про здоров’я тіла та свідомості.

Щодня впродовж 1−21 червня з 08:00 до 09:15 год на Верхній галявині парку імені І. Франка професійні тренери студії «Mantra House» проводитимуть безкоштовні заняття з хатха-йоги та медитації. Заняття будуть корисними для всіх: для дітей, дорослих і навіть людей літнього віку, а спеціально розроблений комплекс вправ не потребує особливої фізичної підготовки.

Із 7 до 13 червня з 18:30 до 20:30 год на Верхній галявині парку імені І. Франка відбуватимуться YOGA SOUND вечори. Кожен зможе прийти на мантра-вечірку та насолодитися музикою під відкритим небом, а також напоями й смаколиками.

Масштабний фінал фестивалю відбудеться 22 червня. Цього вечора із 17:00 до 22:00 год на площі Ринок виступатимуть гурти, які виконуватимуть музику у стилі йога. Зокрема, виступить гурт Secret Forest – фіналіст фестивалю «Українська пісня», Yoga Brothers – виконавці м’яких урбаністичних композицій із мантрами, та визнаний на світовому рівні indie yoga гурт ATMASFERA. Особливим гостем стане гурт із Румунії – Modiwo.

Вхід на всі події вільний за попередньою реєстрацією.

 

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