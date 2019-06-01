Семерак проінспектував проекти в Червонограді та Сокалі, які реалізовують за «кіотські гроші»

Сьогодні, 1 червня, із робочим візитом на Львівщину прибув міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Він відвідав Червоноград та Сокаль із метою перевірки ходу робіт з реалізації проектів цільових екологічних інвестицій у межах Кіотського протоколу відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Міністерство екології та природних ресурсів у 2018 році виділило кошти на капітальний ремонт будівель Червоноградської центральної міської лікарні та Сокальської центральної районної лікарні на суму 9590770 тис грн за бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату».

Реалізація проектів здійснюється за кошти отримані від Японії в межах виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу. Україна має багаторічні договори з Японією у рамках Кіотського протоколу, укладені у 2008 – 2009 роках. Згідно з умовами договору, використовувати ці кошти можуть виключно на реалізацію проектів, які б забезпечували скорочення викидів парникових газів та мали б соціальний ефект.