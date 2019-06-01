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Під час обстрілів на Донбасі поранили двох українських воїнів

Соломія Головіна

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Минулої доби, 31 травня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформується, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Водяне і Мар’їнка – з мінометів калібру 82 мм; двічі біля міста Красногорівка – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу міста Авдіївка – з автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць та стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту Старогнатівка – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу населеного пункту Травневе – з артилерійських систем калібру 122 мм; біля населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 31 травня п’ять окупантів було поранено.

 

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