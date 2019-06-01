На вулиці Некрасова чадним газом отруїлося двоє молодих людей

У квартирі на вулиці Некрасова у Львові чадним газом отруїлося двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, інцидент трапився сьогодні, 1 червня, о 04:32. Чадним газом отруїлися 2 особи 28-річного та 22 річного віку, які у стані середнього ступеня важкості були госпіталізовані у ОКЛ.

Також у департаменті поінформували, що в квартирі встановлений газовий котел. Працівниками ПАТ «Львівгаз» перекрито подачу газу до квартири.