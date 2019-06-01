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Лабрадор-прикордонник виявив у вантажівці контрабандні сигарети

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Краківець» у вантажівці виявили контрабандні цигарки, їх замаскували під паливні брикети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Так, під час огляду вантажних автомобілів, які прямували до Польщі, увагу прикордонників відділу «Краківець» привернула вантажівка з паливними брикетами. Всього в причепі вантажного автомобіля «Вольво» з Львівщини до Чеської Республіки перевозились 22 піддони з паливними брикетами.

«На підставі аналізу ризиків та враховуючи попередні випадки маскування контрабандних цигарок під такий вид вантажу, прикордонники вирішили детальніше оглянути транспортний засіб. Для спеціальної перевірки зелені берети залучили також натренованого для пошуку тютюнових виробів службового собаку Чок, породи лабрадор. Чотирилапий помічник чітко вказував, що з вантажівкою не все в порядку.   Вилучивши з упакування один із брикетів, прикордонники очікувано знайшли  в середині сховані цигарки», – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці ініціювали повне розвантаження автомобіля та перевірку 100 відсотків вантажу.

За результатом спільного з працівниками митниці поглибленого огляду транспортного засобу та вантажу із паливних брикетів було вилучено 11 816 пачок контрабандних цигарок різних марок (23,5 ящика). Аби розвантажити причеп та видобути з брикетів цигарки прикордонникам знадобилося декілька годин.

Фото: Мостиський прикордонний загін

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