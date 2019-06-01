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Біля Львова не розминулися два авто: є госпіталізований

Соломія Головіна

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У Жовківському районі не розминулися два автомобілі: є госпіталізований Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у  Жовківське відділення поліції 31 травня надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп у селі Малі Підліски сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої потерпіли люди.

Як попередньо встановили правоохоронці, о 03.15 водій автомобіля «Рено Меган», 29-річна жителька Івано-Франківського району, не пропустила транспортний засіб, який рухався головною дорогою. В результаті відбулося зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Віда» під керуванням 51-річного мешканця Луганської області.

Внаслідок автопригоди водій «Рено» та її 51-річна пасажирка звернулись за медичною допомогою, після надання якої були відпущені. Також в лікарню був доставлений пасажир «ЗАЗ», 40-річний житель міста Запоріжжя. Він отримав перелом кісток тазу та госпіталізований.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

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