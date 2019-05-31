ЗНО-2019: завершується реєстрація для магістрів

У понеділок, 3 червня, о 18 годині завершиться реєстрація для проходження вступних іспитів для вступу на навчання до магістратури. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як зазначається у повідомленні, станом на 30 травня для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з іноземних мов зареєстровано 54 647 осіб, в єдиному вступному фаховому випробуванні (ЄФВВ) — 13 544 особи.

«Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі», — підкреслили в установі.

Під час реєстрації вступник має вказати назву населеного пункту, у якому він бажає проходити ЄФВВ та/або ЄВІ. Вибір міста проходження вступних випробувань не залежить від місця розташування закладу вищої освіти, у якому вступник реєструється.

Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа.

Докладна інформація про процедуру реєстрації — у рубриці «Процедура реєстрації».

Для зареєстрованих учасників на сайті Українського центру створено інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

Інформацію про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, буде зазначено в запрошенні-перепустці, що з’явиться на інформаційній сторінці, не пізніше ніж за два тижні до дня проведення вступних випробувань.

Основна сесія єдиного вступного іспиту відбудеться 2 липня, а єдиного вступного фахового випробування – 4 липня.