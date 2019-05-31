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Вулицю Чайковського на два дні закривають для руху транспорту

Соломія Головіна

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Від завтра, 31 травня, з 09.00 год. і до 20.00 год. 1 червня буде перекрито для руху транспорту вул. Чайковського, мова йде про ділянку від вул. Стефаника до вул. Томашівського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт, від завтра, 31 травня, з 09.00 год і до 20.00 год. 1 червня 2019р буде перекрито для руху транспорту вул. Чайковського, на ділянці від вул. Стефаника до вул. Томашівського. Роботи виконує ПП «Рока».

Об’їзд дороги відбуватиметься згідно з розробленою схемою організації дорожнього руху.

 

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