Вулицю Чайковського на два дні закривають для руху транспорту

Від завтра, 31 травня, з 09.00 год. і до 20.00 год. 1 червня буде перекрито для руху транспорту вул. Чайковського, мова йде про ділянку від вул. Стефаника до вул. Томашівського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт, від завтра, 31 травня, з 09.00 год і до 20.00 год. 1 червня 2019р буде перекрито для руху транспорту вул. Чайковського, на ділянці від вул. Стефаника до вул. Томашівського. Роботи виконує ПП «Рока».

Об’їзд дороги відбуватиметься згідно з розробленою схемою організації дорожнього руху.