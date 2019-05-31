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У Центрі соціальної підтримки дітей провели свято для малечі

Оля Фарина

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У Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб відбулась дитяче свято приурочене до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають, 1 червня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Під час святкування у Центрі соціальної підтримки було проведено низку розважальних заходів. Зокрема, для малечі було проведено майстер-клас із приготування смачного печива. Дітлахи змогли відчути себе справжніми кондитерами та опанували найголовніші навики для приготування гостинців.

Ілюстрація: Діти у місті

Після завершення майстер-класу було проведене затишне чаювання із свіжою випічкою, яку діти приготували власноруч.

Не забули також про творчість. Усі бажаючі могли прийняти участь у виставці дитячих малюнків. Учасники та переможці конкурсу отримати солодкі подарунки та цікаві призи.

Як відомо, створення Центру здійснено в рамках проекту допомоги внутрішньо переміщеним особам «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», що фінансується за кошти Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Банк Розвитку KfW та Львівською міською радою.

Загалом Центр розрахований на 90 ліжко-місць: 80 місць передбачено для осіб з числа внутрішньо переміщених осіб і 10 місць — для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Загальна вартість проекту становить 24,3 млн. грн.

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