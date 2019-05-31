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Патрульні затримали п'яного іноземця-ексгібіціоніста, який розгулював у центрі міста

Соломія Головіна

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Правоохоронці затримали в центрі Львова п’яного іноземця-ексгібіціоніста.  Про це  Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Як зазначається, вчора патрульні 2 батальйону отримали повідомлення, що на площі Ринок перебуває іноземець в стані алкогольного сп’яніння та зухвало порушує громадський порядок.

Інспектори знайшли його на площі Катедральній. Дані чоловіка встановили: ним виявився 30-річний громадянин Німеччини.

«Коли порушника посадили в службовий автомобіль поліції, йому стало погано і чоловік виблював своє «алкогольне турне Львовом» через вікно. Згодом це повторилося і у відділі поліції», – поінформували у патрульній поліції.

Слідчим передали запис з камери відеонагляду, на якому чітко видно, що даний чоловік у присутності великої кількості людей, зокрема дітей, знімав штани та неодноразово оголював статеві органи. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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