У Львові спіймали підприємця, який хотів поцупити металеві стовпці

Поліцейські затримали чоловіка, який хотів викрасти стовпці, що обмежують заїзд транспорту на розі вулиць Руська – Підвальна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«На вул. Підвальній, навпроти входу до храму Успіння Пресвятої Богородиці, планують облаштувати якісний пішохідний простір. Для унеможливлення заїзду приватного транспорту на цю територію комунальні служби Галицької районної адміністрації двічі встановлювали обмежувальні стовпці. Однак їх викрадали», – заявляють у мерії.

Втім коли металеві стовпці встановили втретє, завдяки камерам відеоспостереження вдалося викрити крадія. На місце події викликали патрульних, які затримали зловмисника. Ним виявився приватний підприємець.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

Територія, звідки підприємець намагався викрасти металеві стовпці. Фото: ЛМР