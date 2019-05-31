У Львові організовують фестиваль, щоб врятувати озеро

Жителів Львова запрошують відвідати фестиваль та врятувати рекреаційну зону на вулиці Панча. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Рятувати озеро взялися місцеві активісти, які вже тричі подавали проект про збереження рекреаційної зони, проте ніколи не назбирували потрібної кількості голосів. У громадськості з’явилась інша ідея – зробити фестиваль, який допоможе зібрати необхідну суму, щоб відновити зелену місцину.

Аби назбирати грошей для очистки озера, ініціативна група придумала безпрограшну лотерею. Лоти для лотереї запропонували різноманітні кав’ярні, перукарні, пекарні району.

Окрім цього, заплановано спортивні змагання для дітей та дорослих, концертні виступи та майстер-класи. Ще одною перевагою відвідати цей фестиваль буде проект Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні» .У рамках проекту місцеві мешканці зможуть обговорити теми творення міста та комфортного транспорту, громадських просторів тощо.

Дійство відбудеться 2 червня з 14:00 і до 20:00.

Як відомо, Озеро на Панча — одна з небагатьох водойм у Шевченківському районі, улюблене місце відпочинку дітей та дорослих, середовище, де зараз гніздяться качки. У 50−60 рр. ХХ ст. ставок наповнювався потічками, плавало багато риби, і це місце було улюбленим для молоді: влітку тут купались, а взимку грали у хокей. Після побудови будинків Панча 8−10, озеро окультурили. Під час планової очистки дна озера та насипання піску, відбулось замулення джерел, що наповняли водойму. У 2016 р. у спекотне літо ставок осушився.