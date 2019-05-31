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У Львові бігли Всеукраїнську «Студентську милю»

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 31 травня, у Стрийському парку близько 350 студентів та курсантів з 21 університету та коледжів Львівщини взяли участь у Всеукраїнському студентському забігові  «Студентська миля». Дистанція становила одну милю (1,6 км). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Першим серед хлопців фінішну лінію перетнув студент Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького Степан Коновал із результатом 3 хв. 51 сек, а серед дівчат з часом 4 хв 45 сек тріумфувала Віка Базунова, що навчається у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Бронзові і срібні кубки серед хлопців вибороли Іван Летнянка та Валентин Лободзінський, які разом здобувають освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

З дівчат другою і третьою фінішували студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Литвин Христина та вихованка Львівського коледжу економіки і права Галина Дранчук.

Усі переможці та призери нагороджені кубками, а серед фінішерів забігу розіграно призи, – шкарпетки львівського бренду Dodo, футболки Національного олімпійського комітету, енергетики RedBull, а також патріотичну літературу українських видавництв.

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