На фасаді міської Ратуші вивісили банер із Любомиром Гузаром

Сьогодні, 31 травня, жителі міста Лева вшановують другу річницю з дня відходу Блаженнішого Любомира Гузара. З нагоди роковин на фасаді міської Ратуші з’явився банер зі світлиною патріарха. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

На банері зображено цитату Любомира Гузара: «Мир – це коли ми створюємо позитивну атмосферу, в якій починаємо свідомо шанувати інших, любити їх, бажати і робити їм добро».

За словами в. о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Петра Залуги, Любомир Гузар залишив нам у спадок найцінніше – мудрість у своїх висловах. Цей вислів дуже символічний та глибокий, адже він нагадує нам про те, що мир – це значно ширше поняття.

«Це не лише відсутність війни, яка триває в нас сьогодні на Східному фронті. Мир насамперед – посеред нас і в кожному з нас», – переконаний він.

Банер перебуватиме на фасаді Ратуші до кінця дня.