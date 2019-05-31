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Львів’ян запрошують на українську прем’єру Фелікса Мендельсона-Бартольді «Ілля»

Анастасія Мельник

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Родзинкою закриття 38 міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» стане українська прем’єра Фелікса Мендельсона-Бартольді «Ілля». Концерт відбудеться 9 червня у Львівській національній філармонії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі філармонії.

 

За словами організаторів, ораторія «Ілля» – це духовний, релігійний шедевр, створений повністю на основі старозавітних текстів. Головний герой – пророк Ілля – сильна, палка, бунтарська особистість, що бореться зі світом за свої переконання.

«Це монументальне музичне полотно композитор задумав, як частину трилогії, в яку мали увійти, окрім «Ілії», ораторії «Петро» і «Христос». На жаль, всьому задуму генія не судилося збутися, ораторія «Христос» так і не побачила світ. Проте два твори увійшли в золотий спадок музичної духовної культури. Монументальність твору наповнена грандіозними хоровими партіями і поліфонічними темами. Уся сила і пристрасть головного героя, втілена у музиці контрастує із  ліричними темами янголів, Божественного начала», – йдеться в повідомленні.

Для виконання цього твору епохи романтизму на сцену Львівської національної філармонії вийдуть понад 100 виконавців змішаного хору з Нюрнбергу. Сольні партії виконають такі вокалісти: Софія Соловій (сопрано), Дарія Князева (мецо-сопрано) Міхаель Новак (тенор) Роман Антонюк, (лірико-драматичний баритон). Прем’єра відбудеться під керівництвом  естонсько-німецького диригента Тармо Вааска.

Придбати квитки на закриття 38 міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози» можна за посиланням.

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