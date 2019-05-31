Львів’ян кличуть на виставку старовинних трамваїв

Цьогоріч львівський трамвай святкує своє 125-річчя. З цієї нагоди у депо на вулиці Сахарова організували виставку історичних трамваїв. Серед експонатів – трамвай, якому 113 років, але він дотепер возить людей на екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«31 травня 1894 року з депо на вул. Вітовського виїхав перший електричний трамвай виробництва Siemens. Цього року львівський електричний трамвай святкує 125 років! З нагоди ювілею на території трамвайного депо, що на вул. Сахарова, відкрилась виставка історичних трамваїв та трамваїв, які експлуатуються у Львові», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

На виставці львів’яни та гості міста зможуть побачити такі старовинні трамваї: Sanok SW1 1906 року виготовлення (до Львова приїхав лише в 1943 з міста Тарнова); трамвай Gotha T59 (1960 рік); трамвай Tatra T4 (1979 рік).

Також в експозиції – трамваї, які зараз експлуатують у Львові. Це, зокрема, Tatra KT4 SU, Tatra KT4 DM та Electron T3 L443. Виставка на території трамвайного депо триватиме до неділі, 2 червня.

Також у неділю о 17:00 год. всі трамваї вирушать святковим парадом за таким марштуром: вул Вітовського — вул. Франка — вул. Підвальна — вул. Дорошенка — вул. Бандери — вул. Городоцька. Приблизно о 17:20 год. всі трамваї матимуть десятихвилинну зупинку на площі Ринок.

Фото: ЛМР