Ігор Васюник: «Ви, с*ки, про державу повинні думати зараз, а не про свій бізнес»

Народний депутат України, львів’янин про оточення президента Володимира Зеленського, яке очікує на скасування закону про мову і згортання українських квот:

«Бариги і малороси в одній особі!

Керівник студії «Квартал-95» і брат першого помічника президента Борис Шефір вважає квоти на україномовний продукт «штучною й гидкою річчю», бо завадили їм розгорнути успішний бізнес-проект. Представник «Квартал-95» сподівається на скасування закону про державну українську мову і якнайшвидше повернення свого бізнесу на російський ринок.

Схід України окупували російські війська, Крим анексувала Росія, прикриваючись захистом прав «рускоговорящого насєлєния», тисячі загиблих українських захисників у війні з окупантом-Росією…

А малоросам далі заважають закони України! І вони вже про це говорять відкрито!

Ви, с*ки, про державу повинні думати зараз, а не про свій бізнес, підриваючи при цьому основи української державності.

Вимагаю чіткої позиції від новообраного президента України! Якщо він не підтримує її – то нехай нарешті закриє пельки недоумкам, які не розрізняють в якій країні вони живуть і працюють, і де приватні інтереси, а де державні», – повідомив Ігор Васюник у своєму Фейсбук.