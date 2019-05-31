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Хулігани закидали камінням потяг Львів – Київ. Укрзалізниця оцінила збитки у 8 000 доларів

Наталя Дуляба

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Вчора, 30 травня, о 22:50 год. під Києвом хулігани закидали камінням швидкісний поїзд №716 Львів – Київ і розбили лобове скло кабіни машиніста та бокове скло пасажирського вагона. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

 

Внаслідок події ніхто не постраждав, втім справою вже займається поліція.

«Швидкісні поїзди Укрзалізниці курсують зі швидкостями до 160 км/год, тож протиправні дії сторонніх осіб є небезпечними для локомотивної бригади, адже травмування її членів може призвести до втрати керування електропоїздом. При пошкодженні лобових вікон можливе також травмування пасажирів», – наголосили в Укрзалізниці.

Тепер на заміну лобового скла у потязі інтерсіті потрібно близько 8000 доларів. Крім того через такі роботи поїзд потрібно відсторонити від роботи на три доби, що також додає збитків компанії.

«Псування майна залізниці та колій зокрема – соціально-культурна проблема, що суттєво впливає на безпеку пасажирів. Укрзалізниця застерігає громадян від необдуманих вчинків, які можуть спричинити небезпечну ситуацію на залізничному транспорті та призвести до трагічних наслідків», – йдеться також у повідомленні.

Зазначимо, що з початку 2019 року хулігани розбили 47 склопакетів у вагонах потягів, через що Укрзалізниця зазнала збитків на 700 000 гривень.

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