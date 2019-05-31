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Гарячої води у Львові не мають мешканці 104 будинків

Наталя Дуляба

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ЛМКП «Львівтеплоенерго» відновлює подачу гарячої води своїм споживачам після гідравлічних випробувань. Втім без води досі залишаються 104 будинки у місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Станом на сьогодні, 31 травня, гарячу воду подають до 1002 будинків, однак мешканці ще 104 будинків її досі не отримують, зокрема:

  • один будинок у Личаківському районі – вул. Пасічна, 91. Всі роботи тутпроводить балансоутримувач;
  • 53 будинки у Сихівському районі: вул. Кавалерідзе, 5; вул. Сихівська, 1, 3; вул. Полуботка, 2; вул. Зубрівська, 32; пр. Червоної Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50; вул. Чукаріна, 1-А, 1-Б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; вул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16-А, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30-А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; вул. Мишуги, 1, 3, 5; вул. Ярославенка, 41, 47; вул. Тиверська, 3.
  • 50 будинків у Франківському районі: вул. Симоненка, 10, 12, 18, 20, 22; вул. Кульпарківська, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147; вул. Пулюя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33-А; вул. Наукова, 31, 33, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 59, 61, 112, 114, 116; вул. Сахарова, 31; вул. Моршинська, 11; вул. Кастелівка, 2, 40.

Нагадаємо, гідравлічні випробування цьогоріч стартували у Львові 6 травня. Майже на місяць без гарячої води залишились мешканці 1300 будинків.

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