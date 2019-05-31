Доба на Донбасі: поранено двох українських військових

Минулої доби, 30 травня, на Донбасі отримало поранення двоє українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Так, 30 травня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: біля села Водяне – з мінометів калібру 120 мм; поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Опитне – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу населеного пункту Піщевик – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі біля населених пунктів Верхньоторецьке і Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу населеного пункту Новолуганське – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;

біля населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено.