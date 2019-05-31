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До Дня захисту дітей на Львівщині порахували дітлахів

Анастасія Мельник

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У Львівській області на початок 2019 року нарахували 484 905 дітей (у віці 0-17 років). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ статистики Львівщини.

 

«З часу останнього перепису населення у 2001 році, кількість дітей зменшилась на 21,1%, а їхня частка серед мешканців області скоротилась з 24% до 19%», – сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що на кінець 2018 року у Львівській області налічувалось 2 204 дитини, які залишились без батьківського піклування, з них 759 – діти-сироти.

Під опікою у сім’ях родичів чи близьких перебувало 1 711 дітей, 125 були передані у прийомні сім’ї, 198 – у дитячі будинки сімейного типу, 105 – у сиротинці. У 2018 році без опіки батьків через позбавлення їх батьківських прав залишились 179 дітей.

«Упродовж 2018 року у притулках побувало 195 дітей, 104 з яких доставлені з вулиці («втікачі» з дому чи інтернатних закладів). Серед дітей, які побували у притулках, 166 мали сім’ю, 13 проживали у сім’ях опікунів, 3 були вихованцями дитячих будинків чи інтернатних закладів, 13 проживали у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях», – розповіли в управлінні статистики.

Окрім того, фахівці нагадали, що для дітей, які потребують постійної опіки та лікування, в області діють 2 будинки-інтернати, в яких на кінець минулого року проживало 167 дітей з інвалідністю.

Також на Львівщині на кінець 2018 року працювало 2 будинки дитини та 7 дитячих будинків, у яких виховувалось 310 дітей.

«Відчути батьківську турботу змогли 240 вихованців у 34 дитячих будинків сімейного типу та 151 дитина у 92 прийомних сім’ях», – додали в установі.

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