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Для онкохворих у Парку культури влаштують пікнік

Соломія Головіна

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На території Парку культури у Львові 2 червня о 13.00 год. вперше відбудеться міський пікнік Cancer Survivors Day – захід для тих, хто зіткнувся з онкологією. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Як наголошують ініціатори пікніка, «це святкування для тих, хто вижив, натхнення для тих, кому нещодавно поставлено діагноз, емоційна підтримка для їх сімей і просвіта для суспільства».

«Хто такий Cancer survivor? Це будь-яка людина, яка зіштовхнулась з діагнозом рак. І не важливо, чи вона зараз проходить активне лікування, чи вже поборола хворобу», – пояснюють організатори заходу Inspiration Family (об’єднання трьох організацій у сфері онкології).

Мета – показати суспільству, що людей які проходять лікування раку та хто вижив набагато більше ніж здається.

У програмі будуть різноманітні майстер-класи, фотозона, розіграш подарунків, смачні пригощання та музичний супровід. Захід відвідають байкери, свої пісні даруватиме українська співачка Ірина Доля.

Отож, організатори запрошують у дружній, родинній атмосфері наповнити цей день приємним спілкуванням, посмішками та новими знайомствами.

Додамо, що захід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Довідка:

Перший National Cancer Survivors Day був проведений 5 червня 1988 року в Сполучених Штатах Америки. Тепер у багатьох країнах світу люди, які живуть з онкологічним діагнозом, відзначають цей день у першу неділю червня. Вони збираються, діляться своїм досвідом і разом святкують життя. У Cancer Survivors Day тисячі людей збираються по всьому світу, щоб показати, що життя після діагностики раку може бути якісним і навіть надихає, а головне – воно є. В Україні пікнік відбудеться вперше.

Ілюстрація: організатори

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