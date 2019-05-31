Дітей запрошують до літньої школи присвяченої Блаженному Климентію Шептицькому

У Львові із 3 по 9 червня відчинять двері літньої школи для дітей з нагоди 150-літнього ювілею та вшанування постаті отця Климентія Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Початок діяльності літньої школи на тему: «о. Климентій Шептицький — аристократ духу» відбудеться у понеділок, 3 червня об 10.30. Офіційне відкриття розпочнеться з літургії у храмі Премудрості Божої, що знаходиться у музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, який в народі більш відомий як Шевченківський гай.

Програма табору включає лекції та зустрічі надзвичайно цікавими та знатними людьми.

Протягом літньої школи учні матимуть змогу відвідати с. Прилбичі Святоуспенської Унівської Лаври та Бенькову Вишню та унікальні та захоплюючі екскурсії Львовом, пов’язані з місцями братів Шептицьких.

Також заплановано інтерактивне читання творів Шептицьких та експертну дискусію. Під час табору відбудеться інтелектуальне змагання у форматі відомої гри «Що? Де? Коли?» за звання найкращого знавця біографії та спадщини Шептицького.

Детальну інформацію можна отримати після обов’язкової реєстрації. Кількість місць обмежена. Дзвоніть за тел. 0676075684, або пишіть на е-мейл khrystynakutnivumh@gmail.com