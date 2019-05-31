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Анонім «мінував» у центрі Львова готель, вимагаючи вивести війська з Донбасу

Наталя Дуляба

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Вчора, 30 травня, об 11:57 год. на електронну пошту готельно-ресторанного комплексу «Нобіліс», що знаходиться у центрі Львова на вул. Фредра, 5, надійшло анонімне повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

У повідомленні була вказана вимога – протягом 24 годин вивести з Донбасу війська. Якщо цього не станеться, то в готелі спрацюють вибухові пристрої. Втім анонім не конкретизував, які саме війська мав на увазі.

У готелі «Нобіліс» та на його територїі працювали вибухотехніки, кінологи та працівники інших спецслужб, втім жодних вибухонебезпечних предметів вони не виявили.

Наразі встановлюється особа, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.

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