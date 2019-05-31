Анонім «мінував» у центрі Львова готель, вимагаючи вивести війська з Донбасу

Вчора, 30 травня, об 11:57 год. на електронну пошту готельно-ресторанного комплексу «Нобіліс», що знаходиться у центрі Львова на вул. Фредра, 5, надійшло анонімне повідомлення про замінування. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
У повідомленні була вказана вимога – протягом 24 годин вивести з Донбасу війська. Якщо цього не станеться, то в готелі спрацюють вибухові пристрої. Втім анонім не конкретизував, які саме війська мав на увазі.
У готелі «Нобіліс» та на його територїі працювали вибухотехніки, кінологи та працівники інших спецслужб, втім жодних вибухонебезпечних предметів вони не виявили.
Наразі встановлюється особа, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
Наталя Дуляба