ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові стартує фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix

Ірина Марчук

|

Завтра у львівському Парку культури імені Богдана Хмельницького на стадіоні «Юність» стартує Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів «Леополіс Гран Прі». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

 

Як повідомиляють організатори фестивалю – громадська організація «ЗАЗ-Козак», подія не лише відбувається дев’ятий рік поспіль, а й є другим Етапом Кубку України для історичних транспортних засобів.

Відвідувачі виставки на стадіоні «Юність» зможуть дізнатися більше про історію автопрому. Окрім того на відвідвачів чекає нововведення –  зона сучасних автомобілів.

Заїзди ретро-автомобілів відбуватимуться 2 червня вулицями «Львівського трикутника» (вул.Вітовського – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану). Офіційний старт та пробний заїзд трасою розпочнеться о 10:30. А уже ввечері, з 18:00 – 18:30 відбудеться нагородження переможців.

Учасниками фестивалю мають стати близько 50 автоклубів України та Європи, зокрема з Польщі, Литви, Естонії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Білорусії та Італії. А також вперше  на Leopolis Grand Prix братимуть участь представники Нідерландів.

Фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix триватиме з 31 травня до 2 червня.

Як відомо, історія заходу розпочалася 8 вересня 1930 року, коли вулицями Львова стартували перші кільцеві перегони, які через характерну форму траси (трикутник зі зрізаними кутами) отримали назву «Львівський трикутник». Історична траса «Львівський трикутник» 1930-х років була на рівні з «Гран Прі Монако», і вважається передісторією до «Формули-1».

Скріни зі сайту Leopolis Grand Prix

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості
Соломія ГОЛОВІНА
«Час історій»: «електрошок» від демотивації та повний катарсис свідомості

«Час історій з Іриною Снітинською»  – це унікальна львівська платформа сторітелінгу, створена 2017 року. З цього часу в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...