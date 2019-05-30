Завтра у Львові стартує фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix

Завтра у львівському Парку культури імені Богдана Хмельницького на стадіоні «Юність» стартує Міжнародний фестиваль ретро-автомобілів «Леополіс Гран Прі». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

Як повідомиляють організатори фестивалю – громадська організація «ЗАЗ-Козак», подія не лише відбувається дев’ятий рік поспіль, а й є другим Етапом Кубку України для історичних транспортних засобів.

Відвідувачі виставки на стадіоні «Юність» зможуть дізнатися більше про історію автопрому. Окрім того на відвідвачів чекає нововведення – зона сучасних автомобілів.

Заїзди ретро-автомобілів відбуватимуться 2 червня вулицями «Львівського трикутника» (вул.Вітовського – вул. Стрийська – вул. Героїв Майдану). Офіційний старт та пробний заїзд трасою розпочнеться о 10:30. А уже ввечері, з 18:00 – 18:30 відбудеться нагородження переможців.

Учасниками фестивалю мають стати близько 50 автоклубів України та Європи, зокрема з Польщі, Литви, Естонії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Білорусії та Італії. А також вперше на Leopolis Grand Prix братимуть участь представники Нідерландів.

Фестиваль ретро-автомобілів Leopolis Grand Prix триватиме з 31 травня до 2 червня.

Як відомо, історія заходу розпочалася 8 вересня 1930 року, коли вулицями Львова стартували перші кільцеві перегони, які через характерну форму траси (трикутник зі зрізаними кутами) отримали назву «Львівський трикутник». Історична траса «Львівський трикутник» 1930-х років була на рівні з «Гран Прі Монако», і вважається передісторією до «Формули-1».

Скріни зі сайту Leopolis Grand Prix