Від завтра на вулиці Кривоноса обмежать рух транспорту на три місяці

Від завтра, 31 травня, з 08.00 год і до 20.00 год. 1 вересня буде обмежено рух транспорту на вул. Кривоноса, мова йде про ділянку від вул. Замкової до вул. Насипної. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням робіт з демонтажу існуючої і будівництва нової підпірної стінки на вул. Кривоноса, від завтра, 31 травня, з 08.00 год і до 20.00 год. 1 вересня 2019р буде обмежено рух транспорту по вул. Кривоноса, на ділянці від вул. Замкової до вул. Насипної. Роботи виконує ТзОВ «Т.В.Д.».

Об’їзд дороги відбуватиметься згідно з розробленою схемою організації дорожнього руху.

Ілюстрація: ЛМР