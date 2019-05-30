В неділю через перегони ретро-автомобілів будуть обмеження у русі громадського транспорту

Цієї неділі, 2 червня, у Львові в рамках фестивалю VIII Міжнародного фестивалю «Леополіс Гран Прі» відбудуться перегони ретро-автомобілів. У зв’язку з цим у місті будуть обмеження у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, з 09.00 год. по 17.30 год. рух громадського транспорту буде обмежений, оскільки відбуватимуться перегони старожитніх автомобілів за маршрутом: вул. Д. Вітовського — пл. І. Франка — вул. Стрийська — вул. Героїв Майдану — вул. Д. Вітовського.

Під час проведення заходу рух автобусів буде організовано за такими схемами: