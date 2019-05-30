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В неділю через перегони ретро-автомобілів будуть обмеження у русі громадського транспорту

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 2 червня, у Львові в рамках фестивалю VIII Міжнародного фестивалю «Леополіс Гран Прі» відбудуться перегони ретро-автомобілів. У зв’язку з цим у місті будуть обмеження у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, з 09.00 год. по 17.30 год. рух громадського транспорту буде обмежений, оскільки відбуватимуться перегони старожитніх автомобілів за маршрутом: вул. Д. Вітовського — пл. І. Франка — вул. Стрийська — вул. Героїв Майдану — вул. Д. Вітовського.

Під час проведення заходу рух автобусів буде організовано за такими схемами:

  • Автобуси маршрутів № 3-А, № 18, № 44 здійснюватимуть об’їзд на вул. Ш. Руставелі — вул. Волоській — вул. І. Франка — вул. І. Чмоли.
  • Автобуси маршрутів № 24, № 43 об’їжджатимуть вул. Д. Вітовського по вул. Ш. Руставелі — вул. І. Франка — вул. Кн. Романа — пр. Свободи — вул. Дорошенка.
  • Автобуси маршруту № 45 курсуватимуть від пл. Соборної по вул. Дорошенка — вул. Вербицького — вул. Сахарова.
  • Трамваї маршруту № 8 курсуватимуть за маршрутом «вул. Вернадського — Академія мистецтв».
  • Трамваї маршрутів № 3, № 4, № 9 курсувати не будуть.
  • Тролейбуси маршрутів № 11 та № 24 курсувати не будуть.

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