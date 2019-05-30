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У Сокальському районі найбільші в області борги із зарплати

Вероніка Рой

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Сума заборгованості з виплати заробітної плати на Львівщині порівняно з 1 квітня 2019 року збільшилася на 31,8 млн грн, або на 75,3%, і на початок травня 2019 року становила 74,1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Як повідомляється, найбільше заборгували працівникам промислових підприємств (55,4 млн грн), за територіальним розподілом найбільші обсяги боргів зафіксовано у Сокальському районі (24,7 млн грн), Червонограді (17,0 млн грн) та Львові (15,3 млн грн).

Також в управлінні статистики зазначають, що у квітні 2019 року середня заробітна плата штатного працівника становила 8906 грн. Порівняно з квітнем 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 18,1%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 8,9%.

«Найбільш оплачуваними у квітні 2019 року були працівники підприємств та організацій з добування сирої нафти та природного газу (19027 грн), фінансової та страхової діяльності (16879 грн), з виробництва напоїв (15292 грн), з добування кам’яного та бурого вугілля (13555 грн). Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (5141 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5417 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6272 грн)», – додають у відомстві.

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