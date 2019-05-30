У Шевченківському гаю висадили алею сакур

У Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького нещодавно з’явилась алея з 25 сакурами. Дерева висадила найстарша у світі неурядова волонтерська організація «Ротарі» з нагоди святкування своєї 90-річної діяльності в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Це символічна акція, тому що стратегія Ротарі – екологія, підтримка безпечного навколишнього середовища… Ротарійці клубів Львова і їхні друзі висадили 25 сакур. Ця акція неформальна, ми її зробили для душі. Будуть проходити роки, ми будемо приходити сюди разом із друзями, дітьми, внуками, правнуками й будемо казати, що це є творінням наших рук», –розповів президент «Ротарі Інтернешенал клуб Львів» Андрій Петрух.

Як зазначив директор Шевченківського гаю Роман Назаровець, така акція відбувається вперше, хоча над ідеєю висадки «іменних» дерев думали давно, зокрема таку можливість музей хотів надати нареченим, які одружуються за 24 години у гаю. Роман Назаровець також висловив сподівання, що висаджені сакури привертатимуть увагу і милуватимуть око відвідувачів.

Довідково: організація «Ротарі Інтернешнл» створили у 1905 році. ЇЇ метою є гуртування лідерів для покращення життя у громадах по всьому світу. Нині «Ротарі» разом із молодіжними клубами-партнерами «Ротаракт» та «Інтеракт» налічує понад 1,3 мільйона членів на всіх континентах нашої планети, у 188 країнах та географічних регіонах.

Найбільш відомим проектом «Ротарі Інтернешнл» є боротьба з поліомієлітом у партнерстві зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, ЮНЕСКО, урядами низки країн. Ротарійці були основними ідеологами створення ООН і досі мають своє постійне представництво у цій організації, виступаючи партнерами Об’єднаних Націй у різних проектах.

Перші Ротарі-клуби на теперішніх теренах України були створені наприкінці 1920-х років.

Фото: ЛМР